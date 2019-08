Napoli, il complesso dei Girolamini in restauro: «Ma ci servono più soldi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 3 Agosto 2019, 08:44

Trenta gli affreschi da restaurare, tra cui «Sant'Alessio moribondo» di Pietro da Cortona e «L'incontro di Gesù e San Giovanni Battista» di Guido Reni. E, poi, la navata sinistra e le relative cappelle, le due cappelle del transetto e le altre due laterali dell'abside e la controfacciata di Luca Giordano. Questi gli interventi previsti per la riapertura al pubblico della chiesa dei Girolamini, grazie ai fondi Pon, che andranno a ultimare il lavoro già cominciato sulle facciate d'ingresso in via Duomo e piazza Girolamini e sul chiostro dal progetto Unesco per la valorizzazione del centro storico partenopeo.