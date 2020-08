Gita sul Vesuvio, tassista ferma i turisti: lite con gli autisti dell'Eav a Pompei

«Sul Vesuvio non si sale senza la prenotazione on line». Sono bastate queste parole, pronunciate da un tassista, per informare i circa cinquanta turisti in attesa del bus della Circumvesuviana con partenza dagli Scavi di Pompei e con destinazione Vesuvio e per innescare la rabbia di tre dipendenti dell'Eav. Per sedare gli accesi animi e impedire che dalle parole si passasse ai fatti è dovuta intervenire la polizia.

La lite è scoppiata alle 9,40 di ieri davanti all'ingresso del Parco Archeologico di Porta Marina Superiore, dove in fila c'erano centinaia di persone. L'accesso diverbio è nato perché un tassista ha informato i turisti che una volta giunti sul Vesuvio non avrebbero potuto fare l'escursione, in quanto non erano in possesso del ticket, che può essere acquistato solo on line.

Questa «intromissione» non è stata gradita dal personale Eav - tra il servizio pubblico e privato persistono vecchie ruggini di concorrenza - che ha reagito nel modo peggiore: aggredendo verbalmente il tassista, invitandolo a farsi i fatti propri. È solo grazie all'intervento di una volante del commissariato di Pompei - agli ordini del vicequestore Stefania Grasso - impegnata in operazioni di controllo davanti al sito archeologico che il diverbio non si è trasformato in rissa.



Da Pompei è stata ripristinata la linea bus Eav per il Vesuvio. Ma sul Gran Cono si sale solo con la prenotazione on-line e centinaia di turisti, ignari, partono dagli Scavi ma una volta a quota mille ma non possono salire. Così devono attendere anche due ore, in piedi e sotto il sole, l'autobus del ritorno. Gli autisti Eav sostengono che non sono tenuti a informare i turisti, ma solo accompagnarli a destinazione. Certo. «Però sotto l'aspetto umano potrebbero informarci. Abbiamo bambini piccoli e andare su e giù senza meta, con il caldo, è disumano», lamentano gli stranieri.

Fatto sta che per evitargli un viaggio a vuoto, stressante e corredato da lunghe attese sotto il sole, il tassista ha ritenuto opportuno fornire una corretta informazione ai turisti, tutti stranieri. Il personale dei bus Eav - al quale spetterebbe una percentuale sulla vendita dei biglietti del servizio pubblico - spiega che non è compito suo informare i passeggeri delle modalità di visita del Vesuvio. «Il nostro dovere è di trasportare i passeggeri alla meta richiesta - hanno spiegato gli autisti - poi se il Vesuvio è accessibile o meno non spetta a noi spiegarlo». Certo. Tuttavia, una volta informati dal tassista, i turisti, tutti senza il biglietto per il Vesuvio, non sono più saluti sul bus.



Dall'8 agosto - quando è stata ripristinata la tratta Scavi-Vesuvio - sono migliaia i turisti ignari delle regole, partiti da Pompei per l'emozionante escursione verso il cratere ma che, una volta arrivati a destinazione, si sono trovati a dover fare i conti con una realtà diversa dalla loro concezione di turismo in rete tra gli enti. «Non siamo pacchi postali dove poter scrivere la destinazione e poi, una volta arrivati all'indirizzo chiesto, rispediti al mittente per destinatario assente.», ha protestato un turista francese.

Intanto, per gestire i flussi turistici che ieri hanno toccato i 10mila ingressi e sono in costante aumento, i sindacati propongono di installare le termocamere ai tornelli d'ingresso degli Scavi di Pompei e la riapertura del parco archeologico anche il lunedì.

