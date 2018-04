Gite scolastiche, pericolo bus: due su dieci sono fuorilegge

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 6 Aprile 2018, 09:01 - Ultimo aggiornamento: 06-04-2018 09:40

Un autista non era in grado di «fare le manovre negli spazi stretti» e l’altro aveva addirittura un decreto ostativo sulla patente di guida emesso dalla Motorizzazione di Napoli. L’ultimo grave episodio, in ordine di tempo, che riaccende i riflettori sul business del turismo scolastico realizzato con autobus gran turismo è accaduto a Pomigliano d’Arco, dove una scolaresca di un istituto superiore pronta a una gita d’istruzione di tre giorni in Veneto si è vista costretta a rinviare la partenza perché la Polizia Stradale, su invito del dirigente scolastico, all’atto dell’effettuazione dei controlli di rito al bus ha riscontrato gravi violazioni del contratto e difformità nei documenti degli autisti.Come da protocollo d’intesa stipulato tra il Miur e il ministero dell’Interno, il dirigente scolastico aveva avvertito con largo anticipo della partenza la Polizia Stradale della sezione di Napoli, chiedendo i controlli. Sul posto convenuto, alle cinque del mattino si presenta la pattuglia del distaccamento di Nola, guidato dall’ispettore Giovanni Grimaldi. Con due ore di ritardo arriva il bus. Alla guida un autista, mentre nel cronotachigrafo era inserita la carta di guida dell’altro autista seduto a fianco. Alla richiesta di spiegazioni, i poliziotti si sentono rispondere candidamente dall’uomo: «Non sono in grado di fare le manovre negli spazi angusti». Peccato che l’altro autista, quello alla guida, aveva un decreto ostativo sulla patente emesso dalla Motorizzazione di Napoli. In altre parole non poteva assolutamente guidare il mezzo. In più il bus non rispondeva ai criteri del capitolato d’appalto: era un catorcio vecchio di 15 anni contro i tre dalla prima immatricolazione richiesti dall’appalto e con sedili fissi invece che reclinabili. Morale della favola, gita annullata e rinviata a domani, 7 aprile.Un caso isolato? Al contrario. Nel 2017, su 800 controlli effettuati dalla sola Polizia Stradale a Napoli e provincia circa il 20% dei mezzi è risultato non in regola. Il campionario delle infrazioni e violazioni è ampio e va dai dispositivi di equipaggiamento alterati o non funzionanti ai pneumatici lisci, dalle cinture di sicurezza non a norma o non funzionanti fino ai fari guasti. Ma anche specchi retrovisori danneggiati, estintori inefficienti o uscite di sicurezza non agibili, mancanza di martelletti frangivetri e cassette di pronto soccorso “vuote”.