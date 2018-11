Giovedì 8 Novembre 2018, 10:59

I carabinieri della stazione Vomero Arenella hanno tratto in arresto il 21enne Emanuele Russo e la madre, Anna Palma, di 46 anni. I militari hanno bloccato il giovane nel corso di un servizio di osservazione in via Simone Martini: aveva appena ceduto una confezione di marijuana di 2 grammi ricevendo 20 euro. Disposta subito dopo anche la conseguente perquisizione del suo domicilio in via Sant’Ignazio di Loyola. All’atto dell’accesso in casa la madre del 21enne, Anna Palma, accortasi dell’imminente arrivo dei carabinieri attraverso un sistema di telecamere, ha gettato dalla finestra una busta di cellophane che è stata recuperata dai militari dell'Arma che preventivamente avevano circondato l’abitazione e che è risultata contenere 500 grammi di marijuana. Gli arrestati sono stati tradotti nel carcere di Pozzuoli e in quello di Poggioreale.