Napoli, via la baraccopoli dei senzatetto dalle aiuole del Loreto Mare

Stamattina gli Agenti delle Unità Operative Tutela Emergenze Sociali e Tutela Ambientale hanno effettuato un intervento in via Marina, in prossimità della recinzione dell’Ospedale Santa Maria del Loreto Nuovo, dove si rilevavano residui di bivacchi notturni e giacigli di fortuna utilizzati da persone senza fissa dimora. All'arrivo degli Agenti, si riscontrava la presenza di 3 persone che ivi avevano trascorso la notte, di cui due donne che si sono allontanate rifiutando percorsi di accoglienza e un uomo per il quale è stato necessario l’intervento del 118 perché accusava un malore. Sul posto sono intervenuti uomini e mezzi dell’Asia che hanno rimosso grosse quantità di rifiuti, restituendo decoro alle aiuole ed ai marciapiedi. Nei giorni precedenti i Servizi Sociali e l’Unità Mobile di strada avevano preso in carico una decina di persone che abitualmente stazionavano in quei luoghi, proponendo possibilità di assistenza per i loro bisogni primari. «L'iniziativa di quest'oggi dimostra l'efficacia di un'azione sinergica tra i diversi servizi dedicati alla pulizia e al decoro urbano, in necessario coordinamento con l'intervento sociale di presa in carico e orientamento dei soggetti più fragili, che vanno sempre tutelati, senza però tollerare la presenza di bivacchi che compromettono la vivibilità dei luoghi per l'intera cittadinanza» dichiarano l’assessora Laura Marmorale e l’assessora Alessandra Clemente, promotrici del Coordinamento di un piano di attività che da mesi sta operando e interviene in città sulla base del monitoraggio del territorio e delle segnalazioni da parte di istituzioni altre, cittadini, associazioni.

Giovedì 1 Agosto 2019, 15:34 - Ultimo aggiornamento: 01-08-2019 15:44

Smantellate le case di fortuna che i clochard avevano allestito sulle aiuole antistanti il Loreto Mare. L’intervento di polizia municipale, operatori Asìa e servizi sociali del Comune si è svolto questa mattina, grazie all’impegno dell’assessore comunale ai Diritti di cittadinanza e alla coesione sociale Laura Marmorale, che ha accolto le istanze dei residenti e della II Municipalità, a cui erano arrivate nell’ultimo periodo numerose segnalazioni di direzione sanitaria dell’ospedale e dei residenti. Una situazione che era divenuta oramai insostenibile, in termini di vivibilità e decoro nell’area verde che costeggia via Nuova Marina.«Abbiamo preso in carico le uniche due persone che hanno accettato di seguire un percorso di emersione dalla loro condizione di marginalità estrema - dice l’assessore Marmorale - con l’ausilio dei nostri operatori comunali e dei servizi sociali. Va detto tuttavia che questa mattina i senza dimora erano cinque, rispetto a una quindicina che si erano sistemati lì all’inizio. Ma di queste solo un paio hanno accettato di farsi aiutare. Si tratta di extracomunitari, per cui abbiamo avuto qualche difficoltà in più anche nel far loro comprendere che non possono occupare così spazi pubblici. I due rimasti oggi sono stati poi accompagnati dagli agenti e dagli operatori dell’unità di strada nelle strutture di accoglienza cittadine». Nel corso dell’operazione congiunta di vigili urbani e operatori dell’Asìa, sono stati rimossi ingombranti e alloggi di fortuna costruiti dai clochard, come cartoni, materassi e altri giacigli improvvisati, oltre a indumenti e rifiuti in genere.A seguire l’intervento anche il presidente della II Municipalità Francesco Chirico, che commenta: «Siamo soddisfatti di quanto fatto stamane, poiché è nostro dovere dare risposte concrete alla cittadinanza e alla direzione sanitaria del Loreto Mare, da cui ci sono arrivate decine di segnalazioni negli ultimi mesi. La situazione era diventata insostenibile, dato che ci troviamo davanti a un ospedale e a ridosso di una strada riqualificata da poco. Purtroppo i senza tetto aumentavano di giorno in giorno e gli stessi giardinieri della Municipalità avevano difficoltà a curare le aiuole». Intanto, con l’auspicio che si torni alla normalità e che i cittadini possano fruire di quegli spazi verdi, l’assessore Marmorale annuncia: «Con le Municipalità II, III e IV predisporremo una calendarizzazione degli interventi di questo tipo in maniera ciclica, nelle zone del centro storico dove c’è peraltro maggiore affluenza di turisti e dove spesso si concentrano questi senza tetto».