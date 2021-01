Avvocato giudice di pace nel mirino: ​a fuoco porta e finestra dello studio nel Napoletano

Ignoti hanno appiccato questa mattina ad Agerola il fuoco alla finestra ed alla porta dello studio legale dell'avvocato Maria Cuomo, giudice di Pace a Ottaviano, del foro di Torre Annunziata. L' attentato è stato reso noto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che ha espresso solidarietà alla collega ed ha definito l'episodio «uno squallido e vile tentativo intimidatorio». «Nel condannare fermamente il gravissimo e inconcepibile gesto- affermano in un comunicato il presidente Luisa Liguoro ed il segretario del Consiglio dell' Ordine, Ester Di Martino - non possiamo che associarci al comprensibile turbamento provato dalla collega e assicurarle convinto sostegno in questo momento».

