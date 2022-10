Giugliano, allaccio di energia elettrica abusivo per il negozio: donna arrestata

Gli agenti del commissariato di Giugliano sono intervenuti in via Casacelle per una segnalazione di furto di energia elettrica.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da personale tecnico dell’Enel che ha raccontato che, durante un sopralluogo, aveva scoperto un allaccio abusivo di energia elettrica utilizzato per alimentare un’attività commerciale della stessa strada.

Gli operatori hanno identificato la titolare dell’esercizio commerciale, una 32enne di Aversa, e l’hanno arrestata per furto aggravato di energia elettrica.