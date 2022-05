Giugliano, insetto nella verdura ​per i bimbi dell'ottavo circolo

Un insetto nella verdura. Questo quanto ritrovato ieri in un pasto fornito agli alunni dell’VIII circolo didattico di Giugliano. Ancora disagi alla mensa scolastica nella terza città della Campania.

Ieri, mentre stavano distribuendo il pasto ai bambini, è stata fatta la scoperta. L’insetto era in una porzione di bietola che era pronta per essere fornita agli alunni. Immediatamente l’istituto ha provveduto a bloccare la somministrazione del cibo. Nel momento in cui è stata fatta la scoperta c’era anche il comitato genitori che è stato istituito dopo che, qualche mese fa, ci furono numerose proteste delle mamme e dei papà proprio relativamente alla scarsa qualità del cibo fornito ai propri figli.

Il comitato e lo stesso istituto ieri hanno poi redatto un verbale e allertato l’Asl che ora dovrà inviare il pasto all’istituto zooprofillatico per le analisi del caso. La mensa scolastica non è la prima volta che finisce nel mirino delle polemiche. Mesi fa l’amministrazione decise persino di sospendere il servizio a seguito delle proteste dei genitori.

“Questo episodio conferma l'importanza dell’istituzione del comitato dei genitori – commenta l’assessore all’Istruzione Limatola -. Il percorso sta funzionando bene e senza creare allarmi. Attendiamo l’esito delle analisi e poi il Comune potrà nel caso procedere con delle sanzioni alla ditta”.