Giugliano: 15 e 16 anni, incensurati fanno una rapina ma vengono arrestati

Hanno 15 e 16, anni sono di Giugliano e sono incensurati. Entrano in un supermercato a conduzione familiare di Giugliano a via Cataste. Indossano dei passamontagna e il più grande è armato, impugna una spranga di ferro. Rapinano l’esercizio commerciale - il bottino è di circa 700 euro - e si allontanano. Succede però l’imprevisto. Il titolare blocca il ragazzo armato che prima di arrendersi colpisce alla testa il figlio dell’imprenditore.

Il 15enne fugge con la refurtiva a bordo di uno scooter. Torna poco dopo affermando di essere il complice. Dello scooter e del denaro nessuna traccia. I Carabinieri della compagnia di Giugliano intervengono e portano i 2 rapinatori in caserma. Il 16enne, arrestato per rapina aggravata in concorso e lesioni personali, è stato condotto presso il centro di prima accoglienza dei colli Aminei. Il 15enne è stato denunciato a piede libero per rapina.



La spranga di 45 centimetri e i passamontagna sono stati sequestrati. Il figlio del titolare del supermercato è stato curato dal personale sanitario dell’ospedale San Giuliano e ne avrà per 15 giorni a seguito del trauma cranico subìto