Giugliano, arrestato 22enne: possedeva documenti falsi

Questo pomeriggio gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Giugliano, insieme agli agenti della Polizia di Stato del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno arrestato R. M. ,22enne di Castel Volturno, per il reato di possesso di documenti falsi.



I poliziotti, nel corso di attività diretta a prevenire e contrastare i reati in genere, si sono recati a Varcaturo in via dei pini e hanno effettuato un controllo nell’abitazione del 22enne.



Gli agenti hanno rinvenuto una carta d’identità e un codice fiscale falsi. Il 22enne è stato arrestato per possesso di documenti falsi e sottoposto su disposizione dell’autorità giudiziaria alla misura degli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito per direttissima previsto per lunedi.

Sabato 20 Ottobre 2018, 19:46

