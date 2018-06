Non si ferma all'alt, immigrato si scaglia contro i carabinieri nel Napoletano: preso

Venerdì 8 Giugno 2018, 20:37 - Ultimo aggiornamento: 08-06-2018 20:37

GIUGLIANO - Alla vista dei carabinieri hanno deciso di non fermarsi e poi, non contenti, uno di loro si è scagliato contro un militare. È quanto successo in via San Francesco a Patria, meglio nota come Circumvallazione esterna, dove due immigrati non si sono fermati all'alt imposto dai carabinieri durante un poco di controllo. Il conducente dello scooter ha aumentato la velocità ma i carabinieri li hanno inseguiti: uno è riuscito a scappare a piedi, mentre l'altro si è scagliato in modo violento contro i militari dell'Arma. Dopo una colluttazione, tuttavia, le forze dell'ordine sono riuscite a bloccare l'uomo.Un carabiniere è rimasto ferito ed è stato medicato all'ospedale San Giuliano di Giugliano. L'extracomunitario fermato è stato accusato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.