Dalla Moldavia per cercare fortuna, rubano al centro commerciale e finiscono in cella

Lunedì 2 Luglio 2018, 11:33 - Ultimo aggiornamento: 02-07-2018 11:33

GIUGLIANO - Quattro persone arrestate in flagranza di reato al centro commerciale Auchan. Avevano fatto incetta di capi di abbigliamento tra alcuni negozi del parco commerciale e il supermercato interno. La banda, composta da una donna di 19 anni, e tre uomini, di 19, 20 e 35 anni, tutti moldavi e senza fissa dimora, è stata scoperta dalla vigilanza e poi arrestata dai carabinieri della compagnia di Giugliano. I ladri si erano prima recati al negozio Piazza Italia per poi spostarsi all’interno dell’iper mercato. Con destrezza i quattro ladri sono riusciti a rimuovere i sistemi antitaccheggio dai capi. Ma sono stati scoperti alle casse dalle guardie giurate. Nelle borse avevano circa 250 euro di vestiti.I carabinieri li hanno quindi fermati e condotti nelle camere di sicurezza della stazione di Qualiano. Il Consolato moldavo non è stato avvertito per mancato consenso degli arrestati. I giovani da qualche tempo si appoggiavano a casa di un amico lungo la fascia costiera di Giugliano ed erano giunti in Italia in cerca di fortuna. Non trovando lavoro e una sistemazione stabile hanno deciso di rubare.