Autobus in fiamme sull'asse mediano direzione Lago Patria: traffico bloccato da ore

Asse mediano in tilt per l’intera mattina a causa di un autobus turistico andato completamente in fiamme. L’episodio è avvenuto verso le 7 di mattina nella corsia che collega Lago Patria e Giugliano, ancora da accertare le cause dell’incendio, il mezzo è rimasto del tutto consumato dalle altissime fiamme che si sono propagate al suo interno.

Le fiamme sono state domate, grazie all’intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri soltanto dopo due ore. Poi è stato necessario ripristinare e mettere in sicurezza l’asfalto reso impraticabile a causa dell’olio e del materiale disciolto propagatosi dall’autobus.

Una mattinata d’inferno per i tanti pendolari che a quell’ora percorrono l’asse mediano per raggiungere i Comuni limitrofi o gli sbocchi per l’autostrada e la tangenziale. Oltre tre ore in fila senza poter né avanzare né tornare indietro. I militari sono al lavoro per comprendere le cause dell’incendio.