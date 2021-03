Giugliano, bambini in fuga nei campi: «Volevano rubare, perché non sono in Dad?»

Ancora uno a tentativo di furto nelle aziende agricole di Giugliano. Un video postato su Facebook immortala infatti due ragazzini residenti, probabilmente, nei campi rom della zona, messi in fuga dai titolari dei fondi agricoli. A spiegare quanto accaduto una delle dipendenti.

«Questo video - scrive - è stato girato questa mattina alle ore 11:30. Potrebbe sembrare un video come tanti, due ragazzini che corrono e giocano in un campo. Invece no. Sono due ragazzini che stavano provando a rubare oggetti che vengono utilizzati per il nostro lavoro, per produrre le nostre colture.

Stavolta però non ci siamo arrabbiati. Stavolta siamo tristi.

Tristi perché in una Nazione Europea, nel 2021 questi bambini dovrebbero essere a studiare, dovrebbero essere in DAD e invece no, erano lì. Per rubare.

La responsabilità per ciò che compiono questi minori di chi è? È giusto che vivano nelle condizioni in cui versa quel campo? È giusto che siano completamente abbandonati a se stessi? È giusto, nella peggiore delle ipotesi, che vengano utilizzati dai più grandi per rubare?

Secondo noi no.

Qualcuno faccia qualcosa.

Dio non manderà nessuno a salvarci.

PS: stavolta erano ragazzini, altra volta sono adulti e con tanti arnesi. Perché dobbiamo rischiare così tanto per fare il nostro lavoro?».

Sono mesi oramai che gli agricoltori denunciano assalti e dispetti. Serre danneggiate, furti di materiale, di ferro, di attrezzi. Purtroppo però, almeno per ora, nessuno ha fermato le razzie.