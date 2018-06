Blitz dei carabinieri nel bar vicino al clan, scoperto furto di energia elettrica

Venerdì 8 Giugno 2018, 20:16 - Ultimo aggiornamento: 08-06-2018 20:16

GIUGLIANO - Controlli dei carabinieri su tutto il territorio. Una operazione ad “alto impatto” che ha visto impegnati molti militari per il ripristino della legalità e il contrasto all'abusivismo. Gli uomini guidati dal capitano Antonio De Lise hanno perquisito un bar su corso Campano che sarebbe frequentato da persone vicino al clan Mallardo. Il titolare della struttura è stato arrestato per furto di energia elettrica. Il bar è stato perquisito da cima a fondo.Durante i controlli i carabinieri hanno anche denunciato due persone per detenzione e vendita di sigarette di contrabbando. I militari hanno poi sequestrato 157 pacchetti di "bionde" privi di talloncino del monopolio dello Stato. Sono state elevate 15 contravvenzioni tra cui 4 per mancata copertura assicurativa, 5 per mancanza del casco protettivo. Nove mezzi sono stati sequestrati.