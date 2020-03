Blitz della Finanza al mercato settimanale di Giugliano: multe per 40mila euro

Operazione in corso nel mercatino settimanale di via Signorelli a Patria a Varcaturo da parte della Guardia di Finanza del Gruppo Giugliano e degli agenti della polizia municipale. Le forze dell'ordine stanno effettuando i controlli a tutti gli ambulanti, almeno un centinaio, che da quanto appreso non sarebbero in regola. Da quanto appreso i venditori non sarebbero in regola e in molti sprovvisti di registratori di cassa per l'emissione degli scontrini fiscali, in più, fanno sapere gli inquirenti, non sarebbe valida l'autorizzazione per effettuare il mercato rionale sul suolo comunale.

Sono state fermate anche diverse persone che avevano effettuato acquisti in quanto sprovvisti di regolare scontrino fiscale. Sul posto ci sono tre vetture della Guardia di Finanza e quattro della polizia municipale, almeno una ventina di forze dell'ordine che stanno effettuando i controlli lungo tutta l'area mercatale di via Signorelli a Patria. Sono stati elevati ottanta verbali per un totale di oltre 40mila euro, sequestrata merce di dubbia provenienza, alimentari, ittici e prodotti ortofrutticoli.

