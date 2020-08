Calci e pugni nella movida: 17enne aggredito dai bulli nel Napoletano

Ultimo aggiornamento: 07:01

Gli hanno spaccato il naso in più punti. Una frattura scomposta dovuta a una furiosa testata infertagli da un bullo martedì sera. Il dolore, il sangue e poi la corsa in ospedale. Un incubo per un giovane 17enne di Giugliano . Il ragazzo si trovava in piazza, pieno centro della città, insieme ad alcuni amici e a una ragazza della sua stessa età. In strada c'erano tantissime persone che, come lui, stavano trascorrendo in compagnia e in tranquillità una serata d'agosto.LA PROVOCAZIONED'improvviso un gruppo di bulletti si è avvicinato al 17enne cominciando ad insultarlo e a provocarlo. Marco (nome di fantasia) trovandosi in compagnia ha tentato in tutti i modi di ignorare i due. Ma gli sfottò che già andavano avanti da qualche giorno, non finivano mai tanto che il 17enne esausto e provato ha reagito limitandosi a rimandare al mittente gli insulti ricevuti fino a quel momento. A quel punto, prendendo la palla al balzo, ovvero la timida reazione difensiva di Marco, uno dei due bulli lo ha aggredito con calci e pungi.Marco ha tentato di difendersi con tutte le sue forze, ma a dare man forte al suo coetaneo violento ci ha pensato l'altro ragazzo, il secondo bullo di 21 anni. Il violento lo ha afferrato e gli ha sferrato due testate dritte sul volto. Marco, oramai privo di forze, e trovatosi solo tra due energumeni, cede e cade al suolo dolorante e con il volto pieno di sangue. In suo soccorso intervengono poi gli amici che hanno assistito all'intera scena terrorizzati.ADULTI FERMINessun adulto presente è intervenuto ad aiutarlo o a sedare i due violenti. In molti si sono limitati a guardare mentre altri sono scappati via in preda al panico. Qualcuno, vista la gravità della situazione però, chiama non solo l'ambulanza per soccorrere Marco ma anche i carabinieri. Sul posto giungono i militari dell'arma della Compagnia di Giugliano che hanno raccolto tutte le testimonianze dei giovani presenti. Ora si indaga per capire chi siano i due che hanno selvaggiamente picchiato il 17enne fratturandogli il naso in più punti. Pare che i militari siano già sulle loro tracce. I testimoni hanno infatti dato precisa descrizione dei bulli. Tra l'altro l'aggressione è avvenuta nei pressi di un istituto bancario che all'esterno possiede telecamere di videosorveglianza che probabilmente avranno ripreso l'intera scena.L'ODISSEADopo il ricovero in pronto soccorso è cominciata però un'altra odissea per il 17enne. In ospedale, al San Giuliano, non ci sono né l'otorino né il neurochirurgo. I reparti mancano. A raccontarlo è la mamma: «Ho dovuto firmare martedì sera stesso e portarlo a casa. Perché avrei dovuto tenerlo su una barella al pronto soccorso? In ospedale non ci sono i medici, così da ieri sto cercando di capire dove posso portare mio figlio. Ha il naso rotto in più punti e ha bisogno di cure e soprattutto di un'operazione». Marco ora è a casa in attesa di un intervento chirurgico: «Il 24 mio figlio dovrebbe operarsi - ha spiegato la madre del giovane -. Quello che gli è accaduto è assurdo».I carabinieri invece stanno ricostruendo l'esatta dinamica dei fatti. Intanto sul web arriva unanime la condanna per l'accaduto e qualche genitore lancia l'allarme. Non è il primo episodio di aggressione a Giugliano e di risse in questi ultimi mesi ce ne sono state molte. Una movida sfrenata che preoccupa enormemente le mamme e i papà di tanti adolescenti. Sono giorni inoltre che i residenti di piazza Gramsci e delle vie limitrofe chiedono più controlli. Da settimane un gruppo di scalmanati rende impossibile la vita a centinaia di persone costrette a subire ogni notte urla e schiamazzi. Più volte sono state allertate le forze dell'ordine, ma a quanto pare non è servito a nulla.