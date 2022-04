Giugliano, la camorra imprenditrice tra alleanze e business

Un clan con una spiccata propensione imprenditoriale, soprattutto nei settori dell'edilizia, della ristorazione e in tutto ciò che ruota attorno alla gestione di alberghi, stabilimenti balneari ed esercizi commerciali. Il clan Mallardo, egemone a Giugliano, la terza città della Campania per numero di abitanti, è a capo di un impero con ramificazioni in molti territori. Un'organizzazione criminale potente, capeggiata dai fratelli Francesco e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati