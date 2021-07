Giugliano in Campania, arrestato latitante di 73 anni

Un 73enne nato in Bosnia-Erzegovina, pregiudicato e senza fissa dimora, è stato arrestato a Giugliano in Campania dai carabinieri in quanto destinatario di una misura cautelare in carcere emessa dal tribunale di Roma il 30 agosto 2013 e di un ordine di carcerazione emesso sempre dalla Procura di Roma il 22 gennaio 2014.

APPROFONDIMENTI IL PROVVEDIMENTO Estorsione a commerciante con metodo mafioso, scatta l'arresto LA VIOLENZA Rissa tra babygang a Giffoni Valle Piana, arrestati 11... SALERNO Imprenditore morto in casail giallo si infittisce:indagato...

Condannato alla pena di 1 anno e 4 mesi per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, era stato dichiarato latitante, poiché irreperibile negli ultimi 8 anni. Nella serata di ieri, a seguito di una mirata attività investigativa, i carabinieri lo hanno localizzato nell'insediamento rom di via Carrafiello. Bloccato, ha fornito delle false generalità. Sottoposto ai previsti accertamenti foto segnaletici è stato però identificato e portato nel carcere napoletano di Poggioreale.