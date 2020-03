Momenti di paura e tensione poco dopo le 11 nel centro storico di Giugliano dove il conducente di una vettura non si è fermato ai controlli della Municipale per verificare se era provvisto dell’autocertificazione. E’ scaturito un’inseguimento per le vie del centro partito da via Colonne tra il fuggitivo e una pattuglia della Municipale per le vie del centro passando e per il centralissimo corso Campano.

Gli agenti lo hanno inseguito con non pochi problemi per l’incolumità delle poche persone presenti in strada. L’inseguimento è terminato quando l’uomo ha imboccato l’asse mediano facendo perdere le proprie tracce. Al vaglio della Municipale il numero di targa dell’auto. Ora l’uomo rischia oltre la denuncia anche l’arresto e il carcere.

