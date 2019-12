Controlli congiunti di polizia Municipale ed esercito oggi a Giugliano contro i reati ambientali.



Quattro denunciati, tre attività poste sotto sequestro, sigilli ad un capannone abusivo e 20mila euro di sanzioni elevate è il bilancio della task force. Le attività, coordinate dal commissario alla Terra dei Fuochi, Gerlando Iorio, hanno visto diverse pattuglie in azione nella zona di via Santa Maria a Cubito. Qui è stata chiusa un’officina meccanica che smaltiva illegalmente i propri rifiuti. Sequestrato anche un impianto abusivo che raccoglieva rottami metallici. Sigilli poi sono stati apposti ad un laboratorio che utilizzava solventi chimici che venivano illegalmente smaltiti. Posto sotto sequestro anche un capannone abusivo.



"Combattiamo quotidianamente una battaglia per la difesa dell'ambiente - commenta il sindaco Antonio Poziello -. I controlli congiunti con le altre forze dell'ordine stanno dando positivi risultati".