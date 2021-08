Giugliano, controlli contro i roghi tossici sequestrata una falegnameria abusiva

Nell’ambito delle attività di repressione e prevenzione dell’abbandono illecito di rifiuti sia quelli domestici che che provenienti da impianti industriali e aziende agricole, il Raggruppamento “Campania” dell’Esercito Italiano, ha svolto un’operazione di controllo straordinario nel comune di Giugliano.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Campania zona rossa: sono sette le regioni d'Italia ad alto... LA VIOLENZA Sorrento, ristoratore aggredito con calci e pugni: denunciati due... IL CAOS AFGHANISTAN Afghanistan, a Napoli altri 40 profughi ​nel Covid residence... L'APPELLO Napoli, gli sfollati del corso Vittorio Emanuele disperati:... L'INCIDENTE Incidente a Napoli, scontro frontale in via Marina senza feriti....

Nel mirino è finita una falegnameria abusiva in cui sono stati sequestrati1200 metri quadrati di terreno con un deposito di rifiuti speciali e non, contenente guaina , materiali di risulta per circa tre metri cubi. Sono state anche denunciate due persone, multate per complessivi tremila euro.