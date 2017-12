Sventato colpo in banca della banda del buco a Giugliano: i tombini bloccati con le spranghe

Venerdì 29 Dicembre 2017, 15:19 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2017 15:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora un colpo fallito della banda del buco a Giugliano. Balordi hanno tentato di introdursi all'interno della banca Monte dei Paschi di Siena di via Aniello Palumbo tramite le fogne ma alcuni movimenti sospetti all'esterno della filiale hanno allarmato la guardia giurata.L'uomo ha così subito allertato le forze dell'ordine. Sul posto sia i carabinieri che la polizia. I primi hanno eseguito delle perquisizioni in borghese, la polizia invece, che sta seguendo le indagini, ha scoperto che la banda era pronta ad agire. Nel tunnel scavato hanno ritrovato alcuni attrezzi utilizzati dai malviventi che probabilmente stavano preparando il colpo per i prossimi giorni. I balordi avevano già bloccato i tombini che circoscrivono l'istituto di credito con dei pali in ferro in modo che dall'esterno non potevano più essere aperti e loro avrebbero potuto guadagnarsi la fuga nel caso in cui fossero stati scoperti.Già il 9 ottobre scorso la stessa banca fu presa di mira sempre dalla banda del buco. In quel caso il colpo fallì a causa dell'allarme.Adesso sono in corso i rilievi per risalire all’identità dei malviventi che hanno preso di mira la banca giuglianese, al momento chiusa ai clienti per consentire lo svolgimento delle indagini.