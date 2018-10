Venerdì 12 Ottobre 2018, 19:22 - Ultimo aggiornamento: 12-10-2018 20:17

GIUGLIANO - Sembrava la scena di un film: forze dell'ordine in borghese che fermano un furgone e delle auto e armi in pugno fanno stendere a terra otto persone. Rinvenute delle armi. È l'esito dell'operazione messa a segna poco dopo le 17 in via Nuova Sant'Antonio nei pressi dell'uscita dell'Asse Mediano. Almeno una decina di carabinieri della Compagnia di Giugliano, diretti dal capitano Andrea Coratza, tutti in borghese e armi in pugno, hanno bloccato un Fiat Ducato bianco e altre due auto. Hanno fatto scendere le persone, ben otto, di età compresa dai 19 ai 40 anni, e le hanno perquisite. I militari hanno rinvenuto delle armi. Le otto persone sono state trasportate in Caserma e la loro posizione è al vaglio del pubblico ministero di turno. Le persone fermate, secondo quanto appreso, sono tutte originarie di Giugliano e risiedono nel quartiere del Selcione, zona dove vivono diversi esponenti del potente clan Mallardo.