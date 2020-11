Furti continui, dispetti, danneggiamenti, ruberie e qualche strana richiesta di denaro da parte, a quanto pare, di giovani legati ai campi rom della città. Non è chiaro se sia una loro iniziativa o se i rom siano diventati oggi manovalanza della camorra. Gli agricoltori di Giugliano intanto sono disperati. Imprenditori di livello internazionale che esportano frutta e verdura in Italia e in Europa.

Il livello di esasperazione è giunto al punto tale da trovare sfogo su un profilo social di uno dei lavoratori delle aziende colpite dagli atti vandalici. Il lavoratore, che preferisce restare anonimo per timore di ritorsioni, ha raccontato di giorni di angoscia e di paura: «Ormai quasi a cadenza settimanale ci fanno danni, incitano i proprietari di attività agricole a dare loro somme di denaro in cambio di tranquillità. Chiaramente noi non abbiamo aderito a ciò, abbiamo fatto denunce, così come altri gruppi di imprenditori. Ho diverso materiale che lo attesta. Pozzi elettrici danneggiati, plastica di copertura delle serre distrutta, tentato furto in ufficio», ci racconta l'uomo in privato.

Insomma ci sarebbero stati, secondo il lavoratore, contatti diretti con i residenti dei campi rom che avrebbero fatto esplicita richiesta di denaro agli imprenditori. Soldi per «stare tranquilli» ed evitare furti e danneggiamenti. Una pratica certo non nuova sul territorio. Le estorsioni della camorra sono diffuse e perpetrate ai danni di numerosi commercianti. Ed e qui che si insinua il dubbio. Pare che negli ultimi periodi la criminalità non trovi più manovalanza per la richiesta del pizzo e che si affidi ai rom per mettere in atto azioni criminali.

Un altro imprenditore, che ha subito danni e furti, ha raccontato inoltre che date le restrizioni per il Covid e i mancati incassi dovuti alla movida, le consorterie criminali si stanno concentrando sugli impresari agricoli e sul pizzo per fare cassa. Tutte ipotesi ovviamente sulle quali stanno indagando le forze dell'ordine alle quali il gruppo di imprenditori danneggiato ha fatto denuncia.

«Da circa cinque anni qualcosa cambia, con la presenza in via Carafiello di un gruppo di nomadi Rom - spiega Antonio Pezone dell'azienda agricola Egiziaca -. Sono iniziati dei piccoli furti, spesso di lieve entità, anche ai danni della nostra azienda e di altre confinanti, con denunce sporte sia da parte nostra che di altri ai commissariati di Giugliano e Varcaturo. Negli ultimi tempi gli episodi si sono moltiplicati e sono avvenuti anche di giorno, ma si sono verificati più che altro dei danneggiamenti ed è cresciuto il valore dei beni colpiti, è il caso di 12 giorni fa, quando un ragazzino ha tagliato i teli di una delle nostre serre». E poi continua: «L'azienda che amministro non ha ricevuto richieste estorsive, ma alcuni danneggiamenti sono avvenuti in pieno giorno. Chiediamo - conclude Pezone - un intervento del sindaco di Giugliano e delle forze dell'ordine perché non è possibile continuare a lavorare in questo stato di perenne incertezza e dovendo fare fronte a danni che vanno facendosi sempre più ingenti».



