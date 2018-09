Venerdì 28 Settembre 2018, 14:23

GIUGLIANO - Hanno sfondato la serranda e infranto le vetrate. Hanno razziato tutto e si sono dileguati nella notte. Circa 4mila euro di danni per il negozio “Scintille d’argento” in piazza Annunziata. Il colpo in piena notte, intorno alle 4, ad opera di una banda di banditi. Ed è il secondo furto per l’attività commerciale. La titolare ha anche scritto un post su Facebook esternando il suo profondo rammarico per quanto accaduto. Sul caso stanno indagando i carabinieri di Giugliano.