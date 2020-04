Tentano il furto in un bar, fermato un 50enne: il complice riesce a scappare. Sono state le guardie giurate della Union Security a sventare il furto nel bar 'Ginger caffè Di Vivo' in via Marchesella a Giugliano. Poco prima della mezzanotte, infatti, è scattato l'allarme e i vigilantes che erano in zona in quanto sono stati potenziati i controlli in questo periodo di quarantena, sono immediatamente intervenuti riuscendo a bloccare uno dei due malviventi, mentre l'altro è riuscito a scappare e a far perdere le proprie tracce.

I malviventi avevano forato il tendone esterno e poi forzato la porta d'ingresso del bar, attualmente chiuso per disposizione del Governo a causa dell'epidemia del coronavirus. Gli agenti hanno recuperato la refurtiva: si tratta di liquori per oltre quattrocento euro e allertato i carabinieri che sono intervenuti ed hanno arrestato l'uomo con l'accusa di furto.

