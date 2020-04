Paura in piazza San Nicola a Giugliano dove questa mattina all'alba un extracomunitario è andato in escandescenze distruggendo con un sasso i vetri di due macchine. Una situazione che era nell'aria visto che, secondo quanto raccontato dai residenti, già in passato l'uomo aveva dato segni di squilibrio arrivando anche a minacciare alcune persone del posto.

Necessario, dunque, l'intervento dei carabinieri della compagnia locale, guidata dal capitano Andrea Coratza, e dei vigili urbani, diretti dalla comandante Maria Rosaria Petrillo che, con i sanitari del 118, lo hanno fermato e portato all'ospedale di Aversa.

