Giugliano in Campania, auto davanti alla caserma: arrestato due volte

Parcheggia l'auto in divieto, davanti alla porta carraia della stazione dei carabinieri di Giugliano in Campania, così nessuno può più uscire o entrare. E il 45enne resta nell’abitacolo: senza muovere la vettura, nonostante i clacson strombazzanti. All’ennesima richiesta di spostarsi da parte di un militare, il 45enne ingrana la retromarcia: accelera, colpisce l’altro veicolo che deve entrare in caserma, ferendo lievemente nell'impatto il carabiniere. Trasferito ai domiciliari, da una tabaccheria fa partire una telefonata anonima, sembra quasi una beffa. Avvisa lui stesso dell'evasione di atto. Ora è in cella.