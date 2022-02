Giugliano in Campania: controlli dei carabinieri e raffica di sanzioni

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania e della Stazione di Varcaturo hanno effettuato un servizio a largo raggio nella zona costiera del Comune di Giugliano in Campania, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati controllo il patrimonio.



Nel corso delle attività, i militari hanno identificato 120 persone e ispezionato 45 veicoli, eseguito 8 controlli a soggetti ristretti agli arresti domiciliari e 12 perquisizioni personali e locali. Anche contravvenzioni al codice della strada per un importo sanzionatorio complessivo di euro 1.000 circa, sotto sequestro un veicolo Durante il servizio è stato rinvenuto e restituito al legittimo proprietario un veicolo oggetto di furto.