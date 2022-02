Giugliano in lutto, l'architetto Sanna stroncato da infarto a 54 anni

La comunità di Giugliano in lutto per l'improvvisa scomparsa dell'architetto Sergio Sanna, stroncato da un infarto a soli 54 anni. Libero professionista, figlio di Roberto Sanna, conosciuto come lui nella città di Giugliano, era uno stimato lavoratore, conosciuto e apprezzato da tutti.

Profondamente addolorati la madre Mariantonietta Guarino, i fratelli Sandro e Stefano, la moglie Delia, le cognate, i nipoti e gli altri familiari che in queste ore si sono chiusi nella loro sofferenza. I funerali si terranno oggi sabato 26 febbraio 2022 alle ore 16 nella chiesa di San Pio X a Giugliano.