Giugliano, insegue e minaccia la ex compagna: arrestato dai carabinieri

Gli agenti del commissariato di Giugliano-Villaricca sono intervenuti in via Palumbo a Giugliano per una segnalazione di un'aggressione ai danni di una persona. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna in forte stato di agitazione la quale ha raccontato che, mentre era a bordo della sua auto per andare a lavoro, era stata inseguita dall'ex compagno il quale l'aveva costretta a fermarsi per poi colpire l'auto con dei pugni e minacciarla. Gli operatori hanno individuato e bloccato l'aggressore poco distante identificandolo per un 55enne di Giugliano in Campania con precedenti di polizia e lo hanno arrestato per atti persecutori.