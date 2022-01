Giugliano: investe una ragazza e scappa, poi va in caserma per costituirsi

Con la sua auto investe una ragazza di 21 anni e si allontana senza prestare soccorso. È successo ieri sera a Giugliano in Campania. Alla guida dell'auto un 22enne del posto che, circa 3 ore dopo aver investito la giovane mentre attraversava il corso Campano, si è presentato negli uffici della compagnia di Giugliano, dove i carabinieri lo hanno denunciato a piede libero per lesioni personali, fuga a seguito di sinistro stradale con feriti e omissione di soccorso.

Il 22enne è stato sottoposto agli esami alcolemici e tossicologici, mentre la ragazza investita è ricoverata nel reparto trauma center dell'ospedale Cardarelli di Napoli, in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.