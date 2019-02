Giugliano, irruzione al comando della municipale: forzati gli armadietti

Giovedì 14 Febbraio 2019, 09:13 - Ultimo aggiornamento: 14-02-2019 09:14

Irruzione nella notte al comando di polizia municipale di Giugliano. Malviventi si sono introdotti all’interno degli uffici di via Aniello Palumbo.Messe a soqquadro alcune stanze. In particolare i balordi hanno forzato gli armadietti degli agenti tirando fuori tutto quello che era custodito all’interno: divise, oggetti personali. Da un primo esame non sarebbe stato portato via nulla. Non sono stati sottratti computer nè altri oggetti di valore. Non si sa dunque quale fosse l’obiettivo dei malviventi che sarebbero entrati da una finestra presente sul retro dell’edificio probabilmente grazie ad una scala. I caschi bianchi dovranno verificare nelle prossime ore se mancano documenti o fascicoli custoditi al comando.Sul posto gli agenti del commissariato di polizia.