Giugliano, nell'auto il kit completo per lo scasso: non si ferma all'alt, fugge e si rompe una gamba

I carabinieri gli intimano l'alt, perché l'auto non ha le targhe, ma lui non si ferma. Un 43enne di Villaricca ha cercato di evitare il posto di blocco della sezione radiomobile, fuggendo con la vettura. I militari lo hanno inseguito per diversi chilometri, sin quando il fuggitivo ha perso il controllo dell’auto, colpito alcuni veicoli in sosta e terminato in pratica la corsa, uscendo dall’abitacolo contuso e con la gamba fratturata.



E’ stato portato in ospedale avendo una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, porto di chiavi alterate e ricettazione. Nell’utilitaria, poi sequestrata, i carabinieri hanno trovato un kit completo per i furti: un flex, piedi di porco, guanti, cacciaviti, un enorme martello, targhe anche straniere risultate provento di furto e delle radiotrasmittenti.