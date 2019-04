Giugliano, lastre di amianto sversate sul ciglio della strada: è caccia al responsabile

Sabato 6 Aprile 2019, 13:14

Lastre di amianto sul ciglio della strada. Sono state sversate probabilmente nella notte delle lastre di eternit a Giugliano in via Domitiana. Il ritrovamento questa mattina nei pressi della rotatoria di via Ripuaria, a due passi dai lidi. La zona è generalmente molto trafficata.Sul posto gli agenti della polizia municipale che stanno delimitando l’area ed effettuando la messa in sicurezza in attesa che la ditta che si occupa dello smaltimento provveda poi alla rimozione. Oltre a delle intere lastre ci sono anche pezzi di amianto. Probabile che durante l’abbandono si sia sbriciolato. Situazione, questa, più pericolosa perché è in quel momento che si liberano nell’aria le fibre che risultano facilmente inalabili.Al vaglio della municipale le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona per risalire al responsabile di questo ennesimo scempio ambientale.