Un uomo di 44 anni, responsabile di violenze ai danni della moglie, è stato arrestato dai Carabinieri a Giugliano. Il 44 enne, già denunciato in passato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, era stato segnalato da alcuni passanti, che lo avevano notato a bordo di un' auto mentre picchiava una donna in località Varcaturo, nel territorio fi Giugliano.

L' auto ha urtato contro un palo dell' illuminazione in via Ripuaria, ed i carabinieri, giunti sul posto, sono risaliti dalla targa dell' auto al proprietario, recandosi nella sua abitazione. Qui hanno trovato una donna con lesioni al volto, che perdeva sangue dal viso e veniva strattonata e minacciata dal 44 enne. Il marito è stato arrestato e trasferito in carcere, la donna ha detto ai militari di aver subito violenze dal 2019. .

