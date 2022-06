Giugliano, alunni del Marconi senza scuola: si cerca un'edificio per settembre

La scuola chiude perché necessita di urgenti lavori di ristrutturazione, oltre 1400 studenti (più di 300 docenti) costretti a trasferirsi altrove e scoppia la polemica politica. È accaduto a Giugliano, all'istituto superiore Marconi, che conta sia indirizzi professionali che tecnici. Tutto ha avuto inizio nelle scorse settimane quando dalla città metropolitana di Napoli è giunta la comunicazione che alcune aree della scuole di via Basile dovevano essere interdette: a seguito di alcune prove di carico è emerso che sono necessari lavori di ristrutturazione.

Al momento non si sa in che tempi saranno ultimati. Per il prossimo anno scolastico, gli studenti, che provengono per la maggior parte da Giugliano, non potranno più essere accolti nella struttura. Si è avviata la ricerca di un edificio che a Giugliano possa ospitare gli studenti del Marconi. C'è la necessità di una sessantina di aule da attrezzare poi in pochi mesi.

Da Melito che dista alcuni chilometri da Giugliano, il sindaco Luciano Mottola, dà la disponibilità di un edificio che è stato realizzato per accogliere una scuola media ma che da tempo era inutilizzato. «Giugliano dopo il tribunale ora perde anche la scuola», si denuncia sui social dove si polemizza con l'amministrazione comunale di Giugliano, guidata dal sindaco Nicola Pirozzi, dalla quale finora non c'è stata alcuna presa di posizione sulla vicenda.