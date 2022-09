Giugliano, nominato il nuovo comandante della polizia municipale: è Saverio Valio

È stato nominato il nuovo comandante della Polizia municipale di Giugliano. È Saverio Valio, 53 anni, , laureato in Giurisprudenza, con un Master biennale in diritto amministrativo e un Master di II livello sula sicurezza. Prenderà servizio da mercoledì. Ricco di esperienze e titoli il suo curriculum.

E' stato vicecomandante della Polizia provinciale di Salerno; funzionario apicale e poi Dirigente di ruolo come vincitore di concorso. E ancora, come si legge in una nota del Comune: ufficiale della riserva dell'Arma dei Carabinieri; ha retto i comandi di PM dei comuni di Sant'Egidio del Monte Albino, Cava dei Tirreni, Nocera inferiore, Castellammare e Pompei, a scavalco. Titolato IASD: Istituto alti studi della difesa presso stato maggiore della difesa; docente scuola regionale polizia locale della Campania, Scuola forze di polizia ministero interno.