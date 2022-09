Varcaturo, nasconde una busta sotto un container con droga e pistola scacciacani: arrestato 28enne

Blitz anti-droga per i carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania dove le forze dell'ordine della stazione di Varcaturo hanno arrestato un 28enne del Ghana.

Nella zona balneare della città, più precisamente a viale dei pini sud, i carabinieri hanno notato l'uomo mentre nascondeva una busta sotto un container abbandonato. Gli agenti sono intervenuti bloccando l'uomo.

Nella busta sono stati rivenuti 50 grammi di marijuana suddivisi in 53 dosi pronte per essere vendute, 2 bilancini di precisione, 100 bustine verosimilmente da utilizzare per confezionare la droga, una pistola scacciacani calibro otto con caricatore e 12 proiettili a salve al suo interno.

Nella busta anche una scatola con all'interno altri 22 colpi a salve di cui 2 a capsula detonante schiacciata. L'arrestato è in attesa di giudizio.