Giugliano, polemica per l'installazione di una piattaforma galleggiante: «Fare controlli»

È polemica a Giugliano per la concessione di uno specchio d'acqua destinato ad attività ludico-sportive sul litorale. Sei consiglieri comunali hanno chiesto la determina dirigenziale per l'individuazione di soggetti interessati alla stessa concessione. Nello specchio d'acqua potrebbe essere installa una piattaforma galleggiante per cinque stagioni turistiche, a partire dall'anno in corso.

A giudizio dei consiglieri comunali l'installazione di una piattaforma galleggiate richiede la valutazione di un biologo marino «che studi i fondali per verificare la sussistenza o meno di flora e fauna protetta». Inoltre sarebbe necessario «un parere della sovrintendenza trattandosi di una installazione a meno di 300 metri dalla linea di costa». E il tutto dovrebbe essere corredato da uno studio meteo marino «per capire l'incidenza delle onde e la quantità di vento presente»