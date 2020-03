Pensioni, è giorno di pagamento e alle Poste di Giugliano arriva la polizia

Ressa all'ufficio postale di Giugliano per il pagamento delle pensioni, arrivano le forze dell'ordine. È quanto sta succedendo da questa mattina all'esterno della filiale di via Magellano a Giugliano dove ci sono oltre cento persone che attendono di entrare per ritirare la pensione.

Tutti, o quasi, con mascherine e guanti, si stanno accalcando inosservanti del divieto che impone scene simili. Sul posto sono giunte le forze dell'ordine per tentare di ristabilire l'ordine ed evitare la ressa agli sportelli.

Netta la posizione di Poste Italiane, che «sta continuando ad erogare i propri servizi anche in questo momento di grande difficoltà per il Paese e sta producendo ogni sforzo per scongiurare situazioni come quella che si è verificata stamattina a Giugliano. Per tutelare la salute di tutti, le modalità di accesso agli uffici sono regolate da rigorose e specifiche norme comportamentali, pensate per garantire che le operazioni si possano svolgere nella massima sicurezza tanto per utenti che per i lavoratori. Per quanto riguarda la situazione all’esterno degli uffici postali, si sta gestendo grazie al prezioso lavoro delle forze dell’ordine. A Giugliano, inoltre, è stato predisposto un servizio di vigilanza privata. Grazie a questi interventi, la situazione in via Magellano è tornata in breve tempo sotto controllo. Perché tutto proceda per il meglio, però, è fondamentale la collaborazione dei cittadini».

Prorpio per evitare questi assembramenti, Poste ha messo a punto per il pagamento delle pensioni di aprile un piano straordinario, con l’accredito anticipato al 26 marzo, garantendo anche nei comuni con meno di 5.000 abitanti almeno un ufficio aperto e mettendo a disposizione un apposito motore di ricerca sul sito www.poste.it e un numero verde ad hoc: 800 003322. «Da giorni - spiegano - rivolgiamo ai nostri pensionati appelli mediante tutti i mezzi di informazione, anche con spot a pagamento, affinché per il ritiro della pensione preferiscano gli oltre 700 Atm presenti in Campania (più di 7000 in Italia), evitando così di recarsi allo sportello. A quanti invece non possono fare a meno di andare in ufficio postale, abbiamo chiesto e continuiamo a chiedere di rispettare la turnazione su più giorni prevista dal calendario. In questo periodo di emergenza sanitaria è opportuno recarsi in ufficio postale esclusivamente per motivi indifferibili e di effettiva e urgente necessità».

