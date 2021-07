Giugliano, due ragazzi accoltellati nella notte da un coetaneo di Pozzuoli

Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pozzuoli sono intervenuti ieri sera nel pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria delle Grazie, a Pozzuoli, per una segnalazione di due persone ferite.I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dai due giovani i quali hanno raccontato che, poco prima, tra via Licola Mare e via Stella Maris a Giugliano erano stati aggrediti per futili motivi da un ragazzo armato di un coltello.

Gli agenti, grazie alle descrizioni fornite dalle vittime, hanno rintracciato un 17enne puteolano con precedenti di polizia nella sua abitazione e lo hanno denunciato per lesioni personali aggravate. Inoltre, in via Ripuaria a Giugliano, hanno trovato un coltello della lunghezza di 12 centimetri che è stato sequestrato.