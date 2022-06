Giugliano: rapina il negozio del genero e si gioca il bottino alle videoslot

Ha 57 anni un uomo arrestato per rapina dai carabinieri di Giugliano. La rapina è avvenuta in un negozio di detersivi. L'uomo ha puntato la pistola contro la commessa, per poi rastrellare l'incasso e fuggire.

Durante le indagini i carabinieri hanno scoperto che l’attività scelta dal ladro per il suo colpo era del marito della figlia. Il 57enne è stato trovato in via San Francesco A Patria, all’interno di un centro scommesse. Stava puntando i 400 euro appena “incassati” alle videoslot. In auto, sotto al sedile è stata rinvenura la pistola scenica utilizzata per la rapina. Nel caricatore 7 colpi a salve. Claudio Elia, suocero della vittima, è finito in manette e poi in carcere, ora è in attesa di giudizio.