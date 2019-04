Domenica 7 Aprile 2019, 17:41

GIUGLIANO - Rissa tra ragazzi, spuntano i coltelli: due feriti, uno e grave. È quanto successo in un parco di via della Torre a Giugliano dove e avvenuta la rissa tra i due giovani per futili motivi. I due dalle parole sono passati ai fatti ed hanno estratto i coltelli. Entrambi sono ricoverati all'ospedale San Giuliano di Giugliano e uno di loro e grave per una ferita all'addome. Sul caso indagano gli agenti del commissariato di polizia di Giugliano.