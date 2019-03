Scoperta ex scuderia piena di moto rubate pronte per essere spedite in Africa

Mercoledì 27 Marzo 2019, 13:18

Il titolare dell’ex scuderia di Varcaturo è latitante. I carabinieri dopo aver scoperto decine di moto rubate all’interno del suo capannone, pronte ad essere spedite in Africa, si sono subito messi alla sua ricerca. Ma una volta giunti a casa non hanno trovato nessuno. Ora è ricercato. Su di lui pende l’accusa di riciclaggio.A scoprire il business delle moto rubate sono stati i carabinieri della stazione di Varcaturo guidati dal maresciallo Procolo Petrungaro, coordinati dalla Compagnia di Giugliano. I militari dell’arma sono riusciti a giungere sul posto grazie all’allarme satellitare di una delle moto. Il mezzo era stato rubato poco prima e, attivati tutti sistemi di sicurezza, i militari sono riusciti a giungere all'ex stalla. All’interno però non c’era solo la moto trafugata poco prima, ma 25 motociclette di grossa cilindrata imballate e pronte ad essere spedite in Africa. Sulle etichette infatti erano già riportate le destinazioni per il continente. A breve qualcuno le avrebbe rilevate e probabilmente posizionate su qualche container pronto a salpare. Sul caso si indaga per comprendere chi siano i protagonisti di questo grosso affare.Le moto ritrovate, alcune delle quali molto costose, sono state restituite ai legittimi proprietari.