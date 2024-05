In una notte era riuscito a mettere a segno una sfilza di furti. Ed altri ancora era pronto a farne, con alcuni complici. È grazie al controllo del territorio garantito dai carabinieri che l’altra notte un minore di 16 anni è stato individuato e arrestato tra Napoli e Giugliano. Diciamo subito che il ragazzino - residente nel campo rom di Giugliano - non agiva da solo: gli investigatori hanno elementi che portano a ipotizzare un’intera banda di delinquenti in zione, almeno cinque, che adesso vengono ricercati.

I fatti. I carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia stanno percorrendo via Santa Maria a Cubito quando notano una Fiat punto. I militari sono da tempo impegnati in un’indagine volta a prevenire i furti, e l’auto in questione corrisponde a una di quelle segnalate perché verosimilmente utilizzata da una “batteria” di ladri. Nelle ore precedenti erano state segnalate numerose effrazioni, e in tutta la zona a nord della periferia di Napoli erano stati commessi (e tentati) altri furti.

I carabinieri intimano l’alt al conducente dell’utilitaria, che invece di rallentare e accostare dà gas all’acceleratore. Inizia così un rocambolesco inseguimento.

L’autista – l’unico a bordo – abbandona l’auto a via Madonna del Pantano e tenta di fuggire a piedi nelle campagne ma, dopo una breve colluttazione, viene bloccato dai carabinieri e uno dei militari rimane ferito. Il ragazzo ha solo 16 anni ed è residente nel campo rom giuglianese di via Carrafiello. Arrivano altri carabinieri della compagnia di Giugliano e iniziano gli accertamenti.

Nell’auto vengono rinvenuti arnesi per lo scasso, bottiglie di liquore, ricevute di un punto scommesse, diverso materiale di cancelleria e del denaro.

Le indagini però proseguono e si accerta - grazie anche al contributo degli agenti del locale Commissariato - che il 16enne, presumibilmente in compagnia di altre 5 persone, si era reso protagonista di altri sei episodi avvenuti durante la notte. Ulteriori accertamenti hanno consentito di attribuire al gruppo di ladri anche altri 2 episodi avvenuti a Quarto in una posta privata di via Seitolla e in un centro scommesse di via Masullo.