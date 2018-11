Giovedì 22 Novembre 2018, 08:12

Blitz dei carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania a carico di sette persone ritenute responsabili a vario titolo dei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di Napoli nord, stanno eseguendo un'ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal gip. In particolare si tratta di due misure cautelari in carcere, tre ai domiciliari e due all'obbligo di dimora.Le indagini sono partite a novembre 2017, quando furono trovati 200 grammi di cocaina all'interno del contenitore dei rifiuti di un autolavaggio di Varcaturo. La droga era stata gettata casualmente nel cestino dal personale addetto al lavaggio durante le operazioni di pulizia di un'autovettura successivamente individuata come quella utilizzata nella maggior parte delle consegne.Durante le indagini svolte dai carabinieri della stazione di Varcaturo, con il supporto delle attività di intercettazione e rilevazioni Gps correlate da servizi di osservazione, controllo e pedinamento, sono stati rinvenuti e sequestrati un chilo di marijuana e 200 grammi di cocaina e sono state arrestate due persone. Una di queste è anche destinataria dim una delle misure cautelari eseguite oggi. Nella maggior parte dei casi gli indagati, a carico dei quali sono stati raccolti gravi elementi di colpevolezza, utilizzavano l'auto in questione per lo spaccio di stupefacenti tra le province di Napoli, Benevento e Avellino.