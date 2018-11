I carabinieri delle stazioni di Giugliano e Qualiano insieme a personale della polizia municipale hanno sottoposto a sequestro preventivo il “Diva cafè”, un locale pubblico su via Pigna, su disposizione del tribunale di Napoli nord che ha concordato con risultanze investigative dell’arma.



Il provvedimento è stato notificato a un uomo e una donna 77enni proprietari della struttura ospitante l’esercizio nonché a una 31enne e una 54enne, la prima amministratrice e l’altra socio accomadante, del bar, che sono figlia e moglie di un 58enne ritenuto affiliato al clan camorristico dei “Mallardo”.



Insieme a un geometra 31enne di Giugliano incensurato sono indagati di abusivismo edilizio, violazione di sigilli e abuso d’ufficio per aver effettuato a partire dal 2005 diversi lavori edilizi formalmente assentiti da titoli abilitativi ma di fatto non realizzabili poichè l’intero immobile, un piano terra adibito ad attività commerciale e un primo piano adibito ad abitazione, sorge in area a destinazione agricola e sottoposta a vincolo paesaggistico e archeologico. Le intere opere abusive sottoposte a sequestro mancano inoltre di ogni documento relativo all’autorizzazione sismica.

Martedì 6 Novembre 2018, 17:52

