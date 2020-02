Giugliano, il sindaco Poziello sfiduciato dai consiglieri: arrivano le dimissioni di massa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Diciannove consiglieri comunali di Giugliano hanno firmato davanti a un notaio di Pozzuoli le loro dimissioni sfiduciando così il sindaco in carica, eletto cinque anni fa con uno schieramento di liste civiche. Le dimissioni sono state sottoscritte da 18 consiglieri dell'opposizione ai quali si è aggiunto uno della maggioranza. Al momento Poziello non commenta.La sfiducia del sindaco è avvenuta a pochi mesi dal voto. Giugliano, infatti, è tra i Comuni dove le elezioni si terranno la prossima primavera ma, al momento, nè centrodestra né centrosinistra hanno indicato i nomi dei candidati. Poziello, per anni prima militante di Rifondazione Comunista e successivamente del Pd, cinque anni fa ha vinto dapprima le primarie del Pd ma poi a poche settimane dal voto fu escluso decidendo poi di correre da solo, sostenuto principalmente da alcune liste civiche. Nelle scorse settimane alcuni suoi fedelissimi hanno invece aderito a Italia Viva. Dal partito di Renzi il suo operato, come primo cittadino di Giugliano, è stato giudicato positivamente. E da più parti si dà per sicuro che, comunque, sarà ricandidato.